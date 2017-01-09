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Н.Азаров изъявил намерение создать "правительство в изгнании"

Н.Азаров изъявил намерение создать "правительство в изгнании"

Киев • УНН

 • 13289 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров изъявил намерение сформировать украинское "правительство в изгнании" после решения московского суда, который в декабре признал протесты на Майдане в Украине "переворотом". Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В интервью российскому изданию "Известия" 9 января Н.Азаров заявил, что формирование "правительства в изгнании" вполне реально, если в Украине сложатся для этого "необходимые предпосылки".

Этими предпосылками, по словам Н.Азарова, может стать неспособность власти Украины выполнять свои функции и "требование альтернативы" со стороны украинского народа.

Н.Азаров занимал должность Премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года до 27 января 2014 года при президентстве Виктора Януковича.

В.Янукович, Н.Азаров и другие пророссийские чиновники бежали из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых протестов на Майдане в Киеве и других украинских городах.

Власти Украины разыскивают Н.Азарова по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью.

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы в четверг начал процесс по делу о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом по иску бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олийныка.

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