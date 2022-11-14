“Людина з таким бекграундом не має права займати та балотуватися на будь-які державні посади” - активіст про бажання Гутцайта очолити НОК

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“У 2018 році, під час конкурсу на посаду директора Департаменту молоді та спорту КМДА, Гутцайт сфальсифікував і в результаті виграв. Історія фальсифікації в наступному: під час конкурсу треба було письмово відповісти, у присутності комісії, на три питання. Коли всі відповіді нами були вже написані, виявилося, що відповіді Гутцайта були близько на 70% чи навіть на 80% ідентичні з чужими науковими роботами, аж до розділових знаків.

Вочевидь якимось чином, можливо вже після засідання, були підмінені відповіді Гутцайта, або він уже прийшов із підготовленими питаннями і відповідями…

Потім у Гутцайта виявили бізнес в Московській області з офіцерами російської армії, інформація про який досі присутня у реєстрах. Вважаю, що людина з таким бекграундом не має ані морального, ані будь-якого іншого права займати та балотуватися на будь-які державні посади”, - розповів Філіп Альїд.

Нагадаємо

Вчора мали б відбутися дебати між Вадимом Гутцайтом та Жаном Беленюком, який також балотується на посаду президента Національного Олімпійського комітету, однак чинний міністр з невідомих причин проігнорував публічну дискусію та не прийшов.

Додамо

Вибори нового президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.