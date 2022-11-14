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“Людина з таким бекграундом не має права займати та балотуватися на будь-які державні посади” - активіст про бажання Гутцайта очолити НОК

“Людина з таким бекграундом не має права займати та балотуватися на будь-які державні посади” - активіст про бажання Гутцайта очолити НОК

Київ • УНН

 • 898987 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, який наразі балотується на посаду президента Національного Олімпійського комітету, раніше підозрювався у фальсифікації під час конкурсу на місце директора Департаменту молоді та спорту КМДА. Про це в коментарі УНН розповів громадський активіст Філіп Альїд, який разом з Гутцайтом брав участь у конкурсі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Це неповага до олімпійської родини”: що відбулося на Олімпійській базі, де мали б пройти дебати між Гутцайтом та Беленюком

Цитата

“У 2018 році, під час конкурсу на посаду директора Департаменту молоді та спорту КМДА, Гутцайт сфальсифікував і в результаті виграв. Історія фальсифікації в наступному: під час конкурсу треба було письмово відповісти, у присутності комісії, на три питання. Коли всі відповіді нами були вже написані, виявилося, що відповіді Гутцайта були близько на 70% чи навіть на 80% ідентичні з чужими науковими роботами, аж до розділових знаків.

Вочевидь якимось чином, можливо вже після засідання, були підмінені відповіді Гутцайта, або він уже прийшов із підготовленими питаннями і відповідями…

Потім у Гутцайта виявили бізнес в Московській області з офіцерами російської армії, інформація про який досі присутня у реєстрах. Вважаю, що людина з таким бекграундом не має ані морального, ані будь-якого іншого права займати та балотуватися на будь-які державні посади”, - розповів Філіп Альїд.

Нагадаємо

Вчора мали б відбутися дебати між Вадимом Гутцайтом та Жаном Беленюком, який також балотується на посаду президента Національного Олімпійського комітету, однак чинний міністр з невідомих причин проігнорував публічну дискусію та не прийшов.

Додамо

Вибори нового президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

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