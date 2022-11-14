"Человек с таким бэкграундом не имеет права занимать и баллотироваться на какие-либо государственные должности" - активист о желании Гутцайта возглавить НОК

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“В 2018 году, во время конкурса на должность директора Департамента молодежи и спорта КГГА, Гутцайт сфальсифицировал и в результате выиграл. История фальсификации в следующем: во время конкурса нужно было письменно ответить в присутствии комиссии на три вопроса. Когда все ответы нами были уже написаны, оказалось, что ответы Гутцайта были около 70% или даже 80% идентичны с чужими научными работами, вплоть до знаков препинания.

Очевидно, каким-то образом, возможно уже после заседания, были подменены ответы Гутцайта, или он уже пришел с подготовленными вопросами и ответами…

Затем у Гутцайта обнаружили бизнес в Московской области с офицерами российской армии, информация о котором до сих пор присутствует в реестрах. Считаю, что человек с таким бэкграундом не имеет ни морального, ни какого-либо другого права занимать и баллотироваться на какие-либо государственные должности", - рассказал Филипп Альид.

Напомним

Вчера должны были состояться дебаты между Вадимом Гутцайтом и Жаном Беленюком, который также баллотируется на пост президента Национального Олимпийского комитета, однако действующий министр по неизвестным причинам проигнорировал публичную дискуссию и не пришел.

Добавим

Выборы нового президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.