Людина впала на колії: у Києві не працюють три станції метро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві на синій гілці метро людина впала на колії - рух обмежено на трьох станціях, передає кореспондент УНН.
Рух поїздів на синій гілці метро на станціїях “Теремки”, “Виставковий центр” та “Іподром” тимчасово припинили свою роботу.
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Про стан здоров’я постраждалої людини не повідомляється.
Нагадаємо, з початку 2017 року до поліції надійшло 594 неправдивих повідомлень про мінування об’єктів.