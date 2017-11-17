Людина впала на колії: у Києві не працюють три станції метро

Рух поїздів на синій гілці метро на станціїях “Теремки”, “Виставковий центр” та “Іподром” тимчасово припинили свою роботу.

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Про стан здоров’я постраждалої людини не повідомляється.

Нагадаємо, з початку 2017 року до поліції надійшло 594 неправдивих повідомлень про мінування об’єктів.