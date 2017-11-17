Человек упал на рельсы: в Киеве не работают три станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве на синей ветке метро человек упал на рельсы - движение ограничено на трех станциях, передает корреспондент УНН.
Движение поездов на синей ветке метро на станцииях "Теремки", "Выставочный центр" и "Ипподром" временно прекратили свою работу.
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О состоянии здоровья пострадавшего человека не сообщается.
Напомним, с начала 2017 года в полицию поступило 594 ложных сообщений о минировании объектов.