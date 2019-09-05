Людина Хорошковського може очолити управління "К" у СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Івана Дерев’янка планують призначити першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, повідомляє УНН.
Офіційної інформації про його призначення керівником Головного управління, відомого під літерою "К", ще немає.
Дерев’янко обіймав посаду керівника Головного слідчого управління СБУ, в той час, коли керував службою Валерій Хорошковський (з березня 2010 по січень 2012 року).
ЗМІ неодноразово писали про участь Дерев’янка у корупційних скандалах. Одним із найбільш відомих стало обвинувачення з боку бізнесмена Павла Борулька, який заявив, що Дерев’янко вимагав у нього хабар за закриття фактової справи.
Раніше УНН повідомляв, що Валерій Хорошковський отримав кабінет в Офісі Президента на Банковій.