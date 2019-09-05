Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 95511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107564 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114094 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121512 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149076 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149229 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140545 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190127 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ивана Деревянко планируют назначить первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, сообщает УНН.

Официальной информации о его назначении руководителем Главного управления, известного под буквой "К", еще нет.

Деревянко занимал должность руководителя Главного следственного управления СБУ, в то время, когда руководил службой Валерий Хорошковский (с марта 2010 по январь 2012 года).

СМИ неоднократно писали об участии Деревянко в коррупционных скандалах. Одним из самых известных стало обвинение со стороны бизнесмена Павла Борулько, который заявил, что Деревянко вымогал у него взятку за закрытие фактового дела.

Ранее УНН сообщал, что Валерий Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента на Банковой.

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