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Люди повинні забути, як виглядає міністр — Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Головний акцент роботи Міністерства інфраструктури спрямований на сервіси для людей і тотальну цифровізацію всіх сфер діяльності. Про це у своєму інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Люди повинні забути, як виглядає міністр — Криклій

“Головний акцент на „цифрі“. Моряки, перевізники, таксі, пасажири, авіатори — усі повинні забути, як виглядає міністр і міністерство. Усе має бути через комп’ютер, у два кліки”, — наголосив він.

Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді “Костянтинівка-Київ” та у метрополітені.

Раніше УНН писав, що Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю.

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