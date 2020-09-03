Люди повинні забути, як виглядає міністр — Криклій

“Головний акцент на „цифрі“. Моряки, перевізники, таксі, пасажири, авіатори — усі повинні забути, як виглядає міністр і міністерство. Усе має бути через комп’ютер, у два кліки”, — наголосив він.

Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді “Костянтинівка-Київ” та у метрополітені.

Раніше УНН писав, що Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю.