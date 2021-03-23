Люди переїжджають із села не через відсутність велодоріжок, а через брак робочих місць – експерт

Цитата

“Питання інфраструктури — це питання вже, грубо кажучи, обслуговування чогось. А за умови, коли таке велике безробіття досить у багатьох селах, то головне питання — в роботі, в забезпеченні робочих місць. Бо де є робота, там вигідно забезпечувати людей інфраструктурою”, — зауважує експерт.

Деталі

Дубов пояснює, що саме відсутність робочих місць змушує людей мігрувати до міст або за кордон.

“Люди почнуть повертатися чи не виїжджати з села — це питання тільки наявності роботи. Наші селяни нерідко виїжджають на заробітки за кордон. І це не питання в тому, що за кордоном краще і є велодоріжки. Тут питання в тому, що там є оплата праці та робота. Спочатку потрібно розвивати село економічно, а потім вже будувати необхідну інфраструктуру”, — упевнений він.

Доповнення

Народний депутат і член агарного комітету Вадим Івченко позитивно висловився про президентську ініціативу “Нове село”, але, разом із тим, назвав реальні способи збереження українського села на державному рівні

“Це нормально, що намагаються зробити програму „Нове село“, віднайти кошти, щоб відбудувати інфраструктуру. Головне питання: а для кого це робиться? Якщо ми візьмемо віддалені села, як у мене, то там 20 дітей ходить у школу. Для кого ці велодоріжки? Для кого центр послуг, якщо там немає автобуса, щоб їздити з одного села в інше? Тому поки не створиш умови, щоб там лишалися люди, а не одні старенькі бабусі, поки там не буде робочих місць, щоб люди туди приїздили та працювали, то нічого не допоможе”, — вважає Івченко. Тож, на думку нардепа, необхідно дещо з іншого боку підходити до збереження села та зупинення міграції населення в міста, а саме — створювати робочі місця.

Що було раніше

4 березня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорили реформування села і реалізацію програми “Нове село”. У межах програми в сільській місцевості побудують “Центри тяжіння” за прикладом сервісних зон у Щасті й Новотроїцькому. Це сучасні простори, в яких працюватимуть ЦПАПи, відділення пошти, аптека з програмою “Доступні ліки”, опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром або концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- і біговими доріжками.