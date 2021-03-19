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Нардеп назвав реальні способи збереження українського села

Нардеп назвав реальні способи збереження українського села

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат і член агарного комітету Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Рада” назвав реальні способи збереження українського села на державному рівні, повідомляє УНН.

Так, парламентар наголосив, що ініціатива Президента Зеленського “Нове село” дуже вчасна й потрібна, але в ній відсутні важливі системні кроки, які реально можуть зберегти українське село.

Цитата

“Це нормально, що намагаються зробити програму „Нове село“, віднайти кошти, щоб відбудувати інфраструктуру. Головне питання: а для кого це робиться? Якщо ми візьмемо віддалені села, як у мене, то там 20 дітей ходить у школу. Для кого ці велодоріжки? Для кого центр послуг, якщо там немає автобуса, щоб їздити з одного села в інше? Тому поки не створиш умови, щоб там лишалися люди, а не одні старенькі бабусі, поки там не буде робочих місць, щоб люди туди приїздили та працювали, то нічого не допоможе”, — вважає Івченко

Деталі

Тож, за словами нардепа, необхідно дещо з іншого боку підходити до збереження села та зупинення міграції населення в міста, а саме — створювати робочі місця.

“Перше — створити робочі місця, а вже потім для тих людей, які працюють у певних економічних точках (у фермера, на сімейній фермі, на переробному підприємстві), створювати інфраструктуру, щоб вони не виїздили в місто. Оце системна робота зі збереження села. А якщо роботи немає, паю немає, а є лише хата, яку людина продасть і переїде до сина в місто, то побудовані інфраструктурні об’єкти його не зупинять. У мене в селі кожна четверта хата закинута”, — розповів Вадим Івченко.

Він наголосив, що будувати інфраструктуру в рамках програми “Нове село” там, де не буде кому нею користуватись, не має жодного сенсу.

Що було раніше

4 березня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорили реформування села і реалізацію програми “Нове село”. У межах програми в сільській місцевості побудують “Центри тяжіння” за прикладом сервісних зон у Щасті й Новотроїцькому. Це сучасні простори, в яких працюватимуть ЦПАПи, відділення пошти, аптека з програмою “Доступні ліки”, опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром або концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- і біговими доріжками.

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