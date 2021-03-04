У Зеленського вирішили взятись за село: обіцяють "вдихнути життя" та збудувати "Центри тяжіння"

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В нараді взяли участь віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Перші проекти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – у всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село. Мешканці сіл повинні отримувати якісний сервіс безпосередньо за місцем проживання та мати доступ до сучасної інфраструктури", - сказав президент.

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Так, у межах програми "Нове село" в сільській місцевості побудують "Центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті й Новотроїцькому. Це сучасні простори, в яких працюватимуть ЦПАПи, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром або концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- і біговими доріжками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до реалізації проектів держава залучатиме бізнес, створюючи державно-приватне партнерство.

У межах проектів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп'ютерною технікою. За кожним із проектів буде закріплений модератор. Загалом в Україні планується втілити більше ніж 1 тис. таких проектів. Будуть проведені прозорі конкурси для бізнесу, який братиме участь у їх реалізації.

Крім того, буде створено координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету Міністрів й Офісу президента.

До програми "Нове село" включено розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва, планується зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку і забезпечити доступні ціни для населення.

У той же час в Офісі Президента не привели жодних економічних розрахунків щодо реалізації проекту. Про терміни теж не йдеться.

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