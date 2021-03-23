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Люди переезжают из села не из-за отсутствия велодорожек, а за неимением рабочих мест - эксперт

Киев  •  УНН

 • 13491 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Новая программа Президента Зеленского планирует развивать инфраструктуры сел. Но главная проблема в оттоке людей из села - это не отсутствие там велодорожек или кинотеатров, а недостаток рабочих мест и возможности зарабатывать деньги. Об этом УНН рассказал политический обозреватель Геннадий Дубов.

Цитата

"Вопрос инфраструктуры - это вопрос уже, грубо говоря, обслуживания чего-то. А при условии, что такая большая безработица достаточно во многих селах, то главный вопрос - в работе, в обеспечении рабочих мест. Ведь где есть работа, там выгодно обеспечивать людей инфраструктурой", - отмечает эксперт.

Детали

Дубов объясняет, что именно отсутствие рабочих мест заставляет людей мигрировать в города или за границу.

"Люди начнут возвращаться или не выезжать из села - это вопрос только наличия работы. Наши селяне нередко выезжают на заработки за границу. И это не вопрос в том, что за границей лучше и есть велодорожки. Здесь вопрос в том, что там есть оплата труда и работа. Сначала нужно развивать село экономически, а потом уже строить необходимую инфраструктуру", - уверен он.

Дополнение

Народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко положительно высказался о президентской инициативе "Новое село", но, вместе с тем, назвал реальные способы сохранения украинского села на государственном уровне

"Это нормально, что пытаются сделать программу "Новое село", найти средства, чтобы восстановить инфраструктуру. Главный вопрос: а для кого это делается? Если мы возьмем отдаленные села, как у меня, то там 20 детей ходит в школу. Для кого эти велодорожки? Для кого центр услуг, если там нет автобуса, чтобы ездить из одного села в другое? Поэтому пока не создашь условия, чтобы там оставались люди, а не одни старушки, пока там не будет рабочих мест, чтобы люди туда приезжали и работали, то ничего не поможет", - считает Ивченко. Поэтому, по мнению нардепа, необходимо несколько с другой стороны подходить к сохранению села и остановки миграции населения в города, а именно - создавать рабочие места.

Что было раньше

4 марта на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село". В рамках программы в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАПы, отделение почты, аптека по программе "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

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