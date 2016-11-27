Людей з нічного закладу у Львові виводили через підвал - очевидець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Внаслідок пожежі у нічному закладі у Львові було евакуйовано 250 осіб. За свідченням очевидців, ті самостійно допомагали виводити наляканих відвідувачів, передає УНН.
За свідченнями очевидця Михайла Гринишина, людей частково виводили і через підвал.
“Я був там з друзями, вивели немалу кількість людей з пабу. Розбиваючи вікна, витягував з них людей. Було справді страшно,” — наголосив очевидець.
“Мій друг, будучи ззовні на вулиці, пробрався у підвал і так організував вихід для відвідувачів, яких ми виводили,” — додав він.
Свідок подій також зазначив, що в підвалі знаходиться паб, на час загорання там було біля 60 осіб.
Як повідомляв УНН, серед ночі сталася пожежа в нічному закладі Львова.
Так, внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб, з них 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.