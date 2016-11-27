Людей из ночного заведения во Львове выводили через подвал - очевидец

По свидетельствам очевидца Михаила Гринишина, людей частично выводили и через подвал.

"Я был там с друзьями, вывели немалое количество людей из паба. Разбивая окна, извлекал из них людей. Было действительно страшно", - отметил очевидец.

"Мой друг, будучи извне на улице, пробрался в подвал и так организовал выход для посетителей, которых мы выводили", - добавил он.

Свидетель событий также отметил, что в подвале находится ресторан, на время возгорания там было около 60 человек.

Как сообщал УНН, ночью произошел пожар в ночном заведении Львова.

Так, в результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. В медицинские учреждения Львова госпитализированы 14 человек , из них 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.