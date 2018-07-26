Людей посеред ночі евакуювали з будинку в Лондоні через пожежу

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У ніч на четвер у п'ятиповерховому житловому будинку в лондонському Вест Хемпстеді у Великій Британії спалахнула масштабна пожежа, що змусила рятувальників евакуювати десятки людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Знадобилося майже чотири години, щоб загасити полум'я, повідомили у лондонській пожежній службі.

Гасили вогонь близько 100 пожежників і 15 пожежних машин. Пожежники евакуювали жителів з верхнього поверху через побоювання, що всередину може впасти дах.

"Вважається, що вогонь почався у квартирі на четвертому поверсі", - повідомили у пожежній службі.

"Пожежні екіпажі допомогли двом людям з першого поверху, а багато інших жителів з нижніх поверхів були евакуйовані", - додали у відомстві.

Служба швидкої допомоги в Лондоні повідомила, що в результаті інциденту нікого не госпіталізували.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують у Греції.

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