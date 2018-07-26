Людей посреди ночи эвакуировали из дома в Лондоне из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В ночь на четверг в пятиэтажном жилом доме в лондонском Вест Хэмпстеде в Великобритании вспыхнул масштабный пожар, заставивший спасателей эвакуировать десятки людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Потребовалось почти четыре часа, чтобы потушить пламя, сообщили в лондонской пожарной службе.
Тушили огонь около 100 пожарных и 15 пожарных машин. Пожарные эвакуировали жителей с верхнего этажа из-за опасений, что внутрь может рухнуть крыша.
"Считается, что огонь начался в квартире на четвертом этаже", - сообщили в пожарной службе.
"Пожарные экипажи помогли двум людям с первого этажа, а многие другие жители с нижних этажей были эвакуированы", - добавили в ведомстве.
Служба скорой помощи в Лондоне сообщила, что в результате инцидента никого не госпитализировали.
Напомним, лесные пожары бушуют в Греции.