Люблінський воєвода назвав провокацією урочистості за участю Порошенка

За його словами, всі вчорашні події були “однією великою провокацією”. Він сказав, що вбивства українців там мали місце 10 березня 1944 року.

“Як це співвідноситься з 8 липня? Цього ніхто не знає. Це було зроблено як провокація до 75-ї річниці трагічного кривавого тижня на Волині, коли в системний спосіб українські націоналісти, бандити, яких важко знайти в історії світу, по звірячому замордували тисячі поляків”, — повідомив Чарнек.

Він також пообіцяв подати до прокуратури скаргу на голову Українського товариства Польщі Гжегожа Купріяновича. “Пан Купріянович однозначно порівнює події в Сагрині з подіями на Волині. Порівнює 130 тисяч жертв геноциду з кількомастами особами, які загинули в Сагрині. На мою думку, це може бути злочином” — вважає воєвода.

Чарнек посилається на положення Карного кодексу щодо зневаги народу чи Польської держави , а також на статтю 55 закону про Інститут національної пам’яті.

Голова Українського товариства обурений словами Чарнека. Він вважає, що вчора не сказав ні слова неправди, і що українці мають право на власне бачення історії. “Це ганебно, коли найвищий представник польської держави у Люблінському воєводстві називає „провокацією“ траурні церемонії на честь жертв за участю глави іншої держави”, — заявив Купріянович.

Як повідомляв УНН, Туск закликав Україну і Польщу знайти новий підхід у відносинах.