Люблінський воєвода назвав провокацією урочистості за участю Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек назвав провокацією вчорашні події в селі Сагринь, де за участі Президента України Петра Порошенка відбулося вшанування українців, які загинули від рук польських “селянських батальйонів” та підрозділів Армії Крайової у 1944 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на польский портал Onet.pl.
За його словами, всі вчорашні події були “однією великою провокацією”. Він сказав, що вбивства українців там мали місце 10 березня 1944 року.
“Як це співвідноситься з 8 липня? Цього ніхто не знає. Це було зроблено як провокація до 75-ї річниці трагічного кривавого тижня на Волині, коли в системний спосіб українські націоналісти, бандити, яких важко знайти в історії світу, по звірячому замордували тисячі поляків”, — повідомив Чарнек.
Він також пообіцяв подати до прокуратури скаргу на голову Українського товариства Польщі Гжегожа Купріяновича. “Пан Купріянович однозначно порівнює події в Сагрині з подіями на Волині. Порівнює 130 тисяч жертв геноциду з кількомастами особами, які загинули в Сагрині. На мою думку, це може бути злочином” — вважає воєвода.
Чарнек посилається на положення Карного кодексу щодо зневаги народу чи Польської держави , а також на статтю 55 закону про Інститут національної пам’яті.
Голова Українського товариства обурений словами Чарнека. Він вважає, що вчора не сказав ні слова неправди, і що українці мають право на власне бачення історії. “Це ганебно, коли найвищий представник польської держави у Люблінському воєводстві називає „провокацією“ траурні церемонії на честь жертв за участю глави іншої держави”, — заявив Купріянович.
Як повідомляв УНН, Туск закликав Україну і Польщу знайти новий підхід у відносинах.