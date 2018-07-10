Люблинский воевода назвал провокацией торжества с участием Порошенко

По его словам, все вчерашние события были “одной большой провокацией”. Он сказал, что убийства украинцев там имели место 10 марта 1944 года.

“Как это соотносится с 8 июля? Этого никто не знает. Это было сделано как провокация к 75-й годовщине трагически кровавой недели на Волыни, когда в системный способ украинские националисты, бандиты, которых трудно найти в истории мира, зверски замучили тысячи поляков”, — сообщил Чарнек.

Он также пообещал подать в прокуратуру жалобу на главу Украинского общества Польши Гжегожа Куприяновича. “Господин Куприянович однозначно сравнивает события в Сагрыни с событиями на Волыни. Сравнивает 130 тысяч жертв геноцида с несколькими сотнями лиц, погибших в Сагрыни. По моему мнению, это может быть преступлением”, - считает губернатор.

Чарнек ссылается на положения Уголовного кодекса по пренебрежению народа или Польского государства, а также на статью 55 закона об Институте национальной памяти.

Председатель Украинского общества возмущен словами Чарнека. Он считает, что вчера не сказал ни слова лжи, и украинцы имеют право на собственное видение истории. “Это позорно, когда высокий представитель польского государства в Люблинском воеводстве называет” провокацией “траурные церемонии в память о жертвах с участием главы другого государства”, — заявил Куприянович.

Как сообщал УНН, Туск призвал Украину и Польшу найти новый подход в отношениях.