Люблинский воевода назвал провокацией торжества с участием Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек назвал провокацией вчерашние события в селе Сагринь, где при участии Президента Украины Петра Порошенко состоялось чествование украинцев, погибших от рук польских “крестьянских батальонов” и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польский портал Onet.pl.
По его словам, все вчерашние события были “одной большой провокацией”. Он сказал, что убийства украинцев там имели место 10 марта 1944 года.
“Как это соотносится с 8 июля? Этого никто не знает. Это было сделано как провокация к 75-й годовщине трагически кровавой недели на Волыни, когда в системный способ украинские националисты, бандиты, которых трудно найти в истории мира, зверски замучили тысячи поляков”, — сообщил Чарнек.
Он также пообещал подать в прокуратуру жалобу на главу Украинского общества Польши Гжегожа Куприяновича. “Господин Куприянович однозначно сравнивает события в Сагрыни с событиями на Волыни. Сравнивает 130 тысяч жертв геноцида с несколькими сотнями лиц, погибших в Сагрыни. По моему мнению, это может быть преступлением”, - считает губернатор.
Чарнек ссылается на положения Уголовного кодекса по пренебрежению народа или Польского государства, а также на статью 55 закона об Институте национальной памяти.
Председатель Украинского общества возмущен словами Чарнека. Он считает, что вчера не сказал ни слова лжи, и украинцы имеют право на собственное видение истории. “Это позорно, когда высокий представитель польского государства в Люблинском воеводстве называет” провокацией “траурные церемонии в память о жертвах с участием главы другого государства”, — заявил Куприянович.
Как сообщал УНН, Туск призвал Украину и Польшу найти новый подход в отношениях.