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Ляшко вимагає від Гройсмана скасувати тарифи та рішення про продовження контракту з Коболєвим

Київ • УНН

 • 10269 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко блокує роботу засідання Кабінету міністрів, вимагаючи скасувати таємне рішення про продовження трудового контракту з головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, ліквідувати рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ, передає УНН.

Ляшко вимагає від Гройсмана скасувати тарифи та рішення про продовження контракту з Коболєвим

Як стало відомо, попри публічну заяву Володимира Гройсмана про проведення конкурсу на посаду голови "Нафтогазу", 20 березня, на своєму засіданні, уряд під керівництвом Прем'єр-міністра таємно проголосував рішення про продовження трудового договору з чинним керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим.

Дізнавшись про це, Олег Ляшко в оточенні своїх однопартійців увірвався на засідання Кабміну і заблокував його роботу. Намагаючись не пустити в будівлю уряду прихильників Ляшка, поліція побила перед входом до Кабміну одного з пенсіонерів.

Лідер Радикальної партії зажадав особисто від Гройсмана припинити побиття людей і принести постраждалому свої вибачення. Після цього Ляшко зажадав припинити таємне голосування і скасувати ухвалене рішення про продовження Коболєву трудового контракту. Ляшко також зажадав від Гройсмана скасувати ухвалене у минулому році рішення уряду про підвищення цін на газ для населення і повернути до Державного бюджету України незаконно отриману Коболєвим премію обягом 1 мільярда 395 млн грн.

"У Радикальної партії є чітка вимога особисто до вас, Володимире Борисовичу! Ви не повинні підписувати трудовий договір з Коболєвим доти, доки він не поверне у бюджет мільярдну премію, яку він незаконно отримав з бюджету і вивів в офшори. Ви зобов'язані скасувати рішення про підвищення тарифів на газ, яке призвело до багатомільйонних боргів населення. Не може бути такого, щоб чиновники отримували зарплати по 800 тисяч. Ви як уряд зобов'язані вирішити ці питання, але ви нічого не робите!" - заявив Ляшко.

Володимир Гройсман не зміг дати чітких відповідей Олегу Ляшку, пообіцявши врахувати побажання Радикальної партії при ухваленні рішень.

Трудовий договір з Андрієм Коболєвим спливає 22 березня 2019 року. Під час засідання уряду, у середу, 6 березня 2019 року, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував членів Кабміну про те, що дата нового конкурсу на заміщення посади керівника державної нафтогазової компанії буде оголошена 23 березня.

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