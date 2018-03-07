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Ляшко підтвердив інформацію про обшуки у свого помічника Богачова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Народний депутат України Олег Ляшко підтвердив проведення обшуків у свого помічника Олександра Богачова. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.

“НАБУ проводить обшуки у мого помічника Олександр Богачов, який начебто пропонував хабара Уляні Супрун за поставку медичного обладнання у міську лікарню міста Вишневого”, — повідомив О.Ляшко.

Політик написав, що “виконуючи політичне замовлення, вони вже не знають, що вигадати у намаганні дискредитувати мене і мою команду”, та додав, що “Олександра Богачова я не здам нікому”.

Раніше з’явилась інформація про те, що НАБУ проводить обшуки у помічника нардепа О.Ляшко, якого начебто підозрюють в спробі дати хабара в.о. голови МОЗ України.

Нагадаємо, співробітники СБУ за дорученням прокурори провели обшук в Ісламському культурному центрі Києва і вилучили окремі примірники літератури, які можуть нести пропагування насильства та нетерпимості.

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