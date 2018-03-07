Ляшко подтвердил информацию об обысках у своего помощника Богачева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александр Богачев, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого", - сообщил О.Ляшко.
Политик написал, что "выполняя политический заказ, они уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду", и добавил, что "Александра Богачева я не сдам никому".
Ранее появилась информация о том, что НАБУ проводит обыски у помощника нардепа Ляшко, которого якобы подозревают в попытке дать взятку и.о. главы Минздрава Украины.
Напомним, сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева и изъяли отдельные экземпляры литературы, которые могут нести пропаганду насилия и нетерпимости.