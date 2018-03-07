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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33444 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48918 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52727 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100794 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Ляшко подтвердил информацию об обысках у своего помощника Богачева

Ляшко подтвердил информацию об обысках у своего помощника Богачева

Киев  •  УНН

 • 14243 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает УНН.

"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александр Богачев, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого", - сообщил О.Ляшко.

Политик написал, что "выполняя политический заказ, они уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду", и добавил, что "Александра Богачева я не сдам никому".

Ранее появилась информация о том, что НАБУ проводит обыски у помощника нардепа Ляшко, которого якобы подозревают в попытке дать взятку и.о. главы Минздрава Украины.

Напомним, сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева и изъяли отдельные экземпляры литературы, которые могут нести пропаганду насилия и нетерпимости.

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