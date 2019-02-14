Ляшко добился, чтобы Супрун предстала перед Государственным бюро расследований - Карасев

"Суд визнав, що Уляна Супрун де-факто виконувала повноваження міністра, де-юре, не маючи на це жодних законних підстав, і незаконно була членом Кабінету Міністрів більше 2,5 років. Кабмін намагався всіляко врятувати Супрун, але суд визнав, що у Супрун не було і немає повноважень міністра. Таким чином, те, що не могли зробити протягом 2,5 років багато політиків, коли, м'яко кажучи, сумнівна реформаторська політика Супрун привела до кризи систему охорони здоров'я, вирішилося під радикальним тиском членів партії Олега Ляшка ", - констатував Карасьов.

Політолог зазначив також, що боротьба "радикалів" за повагу чиновниками українських законів не завершена, тому що суд завдав ще один болючий удар по Супрун, який не тільки наблизив її відставку, а й проявив ймовірність її відповідальності перед правоохоронними органами.

"Своїм рішенням, що не менш важливо, суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розібратися в питанні, на яких підставах Супрун виконувала повноваження міністра протягом двох з половиною років, маючи подвійне громадянство, і не маючи офіційних повноважень міністра. Так, що історія з Супрун поки не закінчена ", - додав Вадим Карасьов.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook, позивач від Радикальної партії Ігор Мосійчук , боротьба триває.

"Суд чітко визначив, що Уляна Супрун узурпувала виняткові повноваження міністра. Боротьба Олега Ляшка і нашої залізної команди Радикальної партії за життя і здоров'я українців, і звільнення Супрун, яка добиває українську системи охорони здоров'я триває. Завтра почнеться слухання справи Супрун по суті. Я готую доповнення до своїх позовних вимог, а мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов ", - поінформував Мосійчук.

Щоб уникнути пересудів судового рішення, народний депутат пояснив, що суд скасував попереднє рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тимчасового відсторонення Супрун з посади в.о. Міністра охорони здоров'я (зняв заборону на виконання обов'язків в.о. міністра), тому що 13 лютого Кабмін добровільно виконав дану міру запобіжного заходу. Таким чином, суд встановив факт перевищення Уляною Супрун посадових повноважень на посаді в.о. міністра.

"Суд визнав, що Супрун не має ніякого права здійснювати повноваження члена Кабінету міністрів України і повноваження, пов'язані з реалізацією державної політики у сфері охорони здоров'я", - підсумував Ігор Мосійчук.