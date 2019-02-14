Ляшко добился, чтобы Супрун предстала перед Государственным бюро расследований - Карасев

“Суд признал, что Ульяна Супрун де-факто выполняла полномочия министра, де-юре, не имея на это никаких законных оснований, и незаконно была членом Кабинета Министров более 2,5 лет. Кабмин пытался всячески спасти Супрун, но суд признал, что у Супрун не было и нет полномочий министра. Таким образом, то, что не могли сделать в течение 2,5 лет многие политики, когда, мягко говоря, сомнительная реформаторская политика Супрун привела к кризису систему здравоохранения, разрешилось под радикальным давлением членов партии Олега Ляшко”, — констатировал Карасев.

Политолог отметил также, что борьба “радикалов” за уважение чиновниками украинских законов не завершена, так как суд нанес еще один болезненный удар по Супрун, который не только приблизил ее отставку, но и проявил вероятность ее ответственности перед правоохранительными органами.

“Своим решением, что немаловажно, суд обязал Государственное бюро расследований разобраться в вопросе, на каких основаниях Супрун выполняла полномочия министра на протяжении двух с половиной лет, имея двойное гражданство, и не имея официальных полномочий министра. Так, что история с Супрун пока не закончена”, — добавил Вадим Карасев.

Как сообщил на своей странице в Facebook, истец от Радикальной партии Игорь Мосийчук, борьба продолжается.

“Суд четко определил, что Ульяна Супрун узурпировала исключительные полномочия министра. Борьба Олега Ляшко и нашей железной команды Радикальной партии за жизнь и здоровье украинцев, и увольнение Супрун, которая добивает украинскую системы здравоохранения продолжается. Завтра начнется слушанье дела Супрун по сути. Я готовлю дополнения к своим исковым требованиям, а мой коллега Андрей Лозовой подает отдельный иск”, — проинформировал Мосийчук.

Во избежание кривотолков судебного решения, народный депутат пояснил, что суд отменил предыдущее решение об избрании меры пресечения в виде временного отстранения Супрун от должности и.о. Министра здравоохранения (снял запрет на выполнение обязанностей и.о. министра), так как 13 февраля Кабмин добровольно выполнил данную меру пресечения. Таким образом, суд установил факт превышения Ульяной Супрун должностных полномочий на посту и.о. министра.

“Суд признал, что Супрун не имеет никакого права осуществлять полномочия члена Кабинета министров Украины и полномочия, связанные с реализацией государственной политики в сфере здравоохранения”, — подытожил Игорь Мосийчук.