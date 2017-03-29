Львів’яни просять А.Садового та О.Синютку вивезти сміття зі Львова

От того времени, когда глава Львовщины Олег Синютка пообещал полностью вывести мусор с города прошло 7 дней, а жители города до сих пор жалуются на горы из мусора. Львовянка Ирина Труш в социальной сети опубликовала пост с фотографиями помоек на улице Пасечной. Львовянка отмечает, что возле мусорников стоит невыносимый запах. К слову, это непоодиноке возмущения людей. Другие львовяне тоже жалуются, что возле их домов мусор никто не забирал.

Нагадаємо, на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи,

що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено відео, зняте на дрон, на якому зафіксовано прорив гудронного озера та витік забрудненої води.

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