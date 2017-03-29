Львів’яни просять А.Садового та О.Синютку вивезти сміття зі Львова

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Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. 21 березня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ЛОДА Олег Синютка заявив, що обласна влада вивезе сміття з усіх переповнених майданчиків у Львові протягом тижня.Сьогодні, тиждень збіг, однак львів’яни в соціальних мережах жаліються на те, що біля їх будинків вже близько місяці не забирали сміття. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

От того времени, когда глава Львовщины Олег Синютка пообещал полностью вывести мусор с города прошло 7 дней, а жители города до сих пор жалуются на горы из мусора. Львовянка Ирина Труш в социальной сети опубликовала пост с фотографиями помоек на улице Пасечной. Львовянка отмечает, что возле мусорников стоит невыносимый запах. К слову, это непоодиноке возмущения людей. Другие львовяне тоже жалуются, что возле их домов мусор никто не забирал.

Нагадаємо, на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи,
що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.
Раніше у ЗМІ було оприлюднено відео, зняте на дрон, на якому зафіксовано прорив гудронного озера та витік забрудненої води.

 

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