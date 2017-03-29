Львовяне просят Садового и О.Синютка вывезти мусор из Львова
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 марта. УНН. 21 марта, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЛОГА Олег Синютка заявил, что областная власть вывезет мусор из всех переполненных площадок в Львове в течение недели. Сегодня, неделю совпадение, однако львовяни в социальных сетях жалуются на то, что возле их домов уже около месяца не забирали мусор. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Львовянка Ирина Труш в социальной сети опубликовала пост с фотографиями свалок на улице Пасечной. Львовянка отмечает, что у свалок стоит невыносимый запах. К слову, это не редкое возмущение людей. Другие львовяне тоже жалуются, что у их домов мусор никто не забирал.
Напомним, на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы,
образующихся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.
Ранее в СМИ было обнародовано видео, снятое на дрон, на котором зафиксировано прорыв гудронного озера и утечка загрязненной воды.
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