Львовяне просят Садового и О.Синютка вывезти мусор из Львова

Львовянка Ирина Труш в социальной сети опубликовала пост с фотографиями свалок на улице Пасечной. Львовянка отмечает, что у свалок стоит невыносимый запах. К слову, это не редкое возмущение людей. Другие львовяне тоже жалуются, что у их домов мусор никто не забирал.

Напомним, на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы,

образующихся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.

Ранее в СМИ было обнародовано видео, снятое на дрон, на котором зафиксировано прорыв гудронного озера и утечка загрязненной воды.

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