Львів'янам із пневмонією та підозрою на COVID-19 відмовляють у госпіталізації, а ПЛР-результати не видають тижнями

Заблоцька розповіла, що 15 червня її свекруха повернулась з роботи з температурою 39. Жодних симптомів COVID-19, окрім втоми, не було. Диспетчер швидкої повідомив, що вони не забирають людей з такими скаргами.

Після цього львів'янка та її свекруха зателефонували сімейному лікарю, який порадив хворій пити жарознижувальні препарати. А на прохання свекрухи скерувати її на ПЛР-аналіз лікар заявив, що це - не має сенсу, і додав, що симптоматика коронавірусу відсутня.

"На загальний аналіз крові і рентген теж скерування не дала. 17 червня свекруха пішла здавати загальний аналіз крові приватно – у лабораторію "Медіс". Результат – наявний запальний процес. На рентгені показало гострий бронхіт. У цей же день з’явились нові симптоми: повна втрата відчуття запаху та смаку. Про них свекруха повідомила лікарку, але скерування на ПЛР не отримала", - пише львів'янка.

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Весь цей час хвора приймала жарознижувальні препарати, але жодного результату вони не дали. Далі сімейний лікар порадив хворій приймати антибіотик амоксицилін, але результату від лікування знову не було. Згодом їм вдалося вмовити сімейну лікарку виписати направлення на ПЛР-аналіз.

"25 червня свекруха з високою температурою годину провела біля поліклініки. Лікарка сказала їй, що не може знайти вільне місце в лікарнях, а вчора так само не вдалося госпіталізувати ще одну жіночку – бо немає місць.

От чесно, у мене склалося таке враження, що чекали на якусь грошову винагороду, щоб те місце знайшлось. Чому я таке підозрюю? Та тому що пару днів назад у Львові міністру МОЗ Степанову відзвітували, що лікарні заповнені на 30+% і є достатньо місць для нових хворих.

І нарешті чим все сьогодні закінчилося. Свекруху відправляють додому і просять завтра приїхати знову – будуть намагатись знайти місце у 8-й лікарні", - пише львів'янка.

Численні відмови хворій у госпіталізації сімейний лікар пояснила відсутністю результату ПЛР-теста. А він буде не раніше 6 липня.

"Людина з високою температурою і 2-стороннім запаленням легень, яка погано себе почуває, має щодня їздити в поліклініку, щоб довідатись, чи покладуть її в лікарню?! Які шанси взагалі дожити до 6 липня без відповідного лікування та при швидко прогресуючій пневмонії?!" - підсумувала жінка.

Як писав УНН, на Івано-Франківщині кожен десятий ПЛР-тест повертають без результату.

Схожі історії мають місце і на Волині. Там жителі скаржаться, що для отримання ПЛР-тесту перед плановою операцією їм доводиться “проходити сім кіл пекла”.

А на Рівненщині чоловік з COVID-19 помер, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестування. Родичі загиблого не могли поховати тіло.