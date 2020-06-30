Львів'янам із пневмонією та підозрою на COVID-19 відмовляють у госпіталізації, а ПЛР-результати не видають тижнями

ukru
Ексклюзив
08:24 • 59528 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 105435 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 108417 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167785 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139470 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147426 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148586 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129334 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183287 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126313 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 35066 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126813 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113025 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 113269 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101170 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 59517 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 105429 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 108413 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101170 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105714 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106252 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123864 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140330 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138290 перегляди
Актуальне
Львів'янам із пневмонією та підозрою на COVID-19 відмовляють у госпіталізації, а ПЛР-результати не видають тижнями

Львів'янам із пневмонією та підозрою на COVID-19 відмовляють у госпіталізації, а ПЛР-результати не видають тижнями

Київ • УНН

 • 26233 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У лікарнях міста Львів для пацієнтів із високою температурою, двостороннім запаленням легень і підозрою на COVID-19 немає вільних місць. А результатів ПЛР-тестів доводиться чекати тижнями. Про це у Facebook-спільноті "Варта-1" написала львів'янка Юлія Заблоцька, передає УНН.

Заблоцька розповіла, що 15 червня її свекруха повернулась з роботи з температурою 39. Жодних симптомів COVID-19, окрім втоми, не було. Диспетчер швидкої повідомив, що вони не забирають людей з такими скаргами.

Після цього львів'янка та її свекруха зателефонували сімейному лікарю, який порадив хворій пити жарознижувальні препарати. А на прохання свекрухи скерувати її на ПЛР-аналіз лікар заявив, що це - не має сенсу, і додав, що симптоматика коронавірусу відсутня.

"На загальний аналіз крові і рентген теж скерування не дала. 17 червня свекруха пішла здавати загальний аналіз крові приватно – у лабораторію "Медіс". Результат – наявний запальний процес. На рентгені показало гострий бронхіт. У цей же день з’явились нові симптоми: повна втрата відчуття запаху та смаку. Про них свекруха повідомила лікарку, але скерування на ПЛР не отримала", - пише львів'янка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ІФА-тестування, на відміну від ПЛР, не приводить до величезних системних помилок - Фаворов

Весь цей час хвора приймала жарознижувальні препарати, але жодного результату вони не дали. Далі сімейний лікар порадив хворій приймати антибіотик амоксицилін, але результату від лікування знову не було. Згодом їм вдалося вмовити сімейну лікарку виписати направлення на ПЛР-аналіз.

"25 червня свекруха з високою температурою годину провела біля поліклініки. Лікарка сказала їй, що не може знайти вільне місце в лікарнях, а вчора так само не вдалося госпіталізувати ще одну жіночку – бо немає місць.

От чесно, у мене склалося таке враження, що чекали на якусь грошову винагороду, щоб те місце знайшлось. Чому я таке підозрюю? Та тому що пару днів назад у Львові міністру МОЗ Степанову відзвітували, що лікарні заповнені на 30+% і є достатньо місць для нових хворих.

І нарешті чим все сьогодні закінчилося. Свекруху відправляють додому і просять завтра приїхати знову – будуть намагатись знайти місце у 8-й лікарні", - пише львів'янка.

Численні відмови хворій у госпіталізації сімейний лікар пояснила відсутністю результату ПЛР-теста. А він буде не раніше 6 липня.

"Людина з високою температурою і 2-стороннім запаленням легень, яка погано себе почуває, має щодня їздити в поліклініку, щоб довідатись, чи покладуть її в лікарню?! Які шанси взагалі дожити до 6 липня без відповідного лікування та при швидко прогресуючій пневмонії?!" - підсумувала жінка.

Як писав УНН, на Івано-Франківщині кожен десятий ПЛР-тест повертають без результату

Схожі історії мають місце і на Волині. Там жителі скаржаться, що для отримання ПЛР-тесту перед плановою операцією їм доводиться “проходити сім кіл пекла”. 

А на Рівненщині чоловік з COVID-19 помер, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестування. Родичі загиблого не могли поховати тіло

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32