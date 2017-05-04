Львівські стоматологи вийшли на пікет
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні у Львові близько півсотні стоматологів прийшли під стіни Львівського міського управління охорони здоров’я. Про це повідомив кореспондент УНН.
Причина пікету — невиконання Львівською міськрадою рішення президентської служби про припинення ліквідації міських комунальних стоматологічних поліклінік.
“Ця реформа просто нищить стоматологію у нашому місті. Ми залишаємось без приміщень, однак людей потрібно лікувати. Міські урядники нас просто не чують. Вони з нами навіть не радяться”, — розповіла лікар-стоматолог Оксана Петрунь.
До пікетувальників вийшов головний медик міста Львова Володимир Зуб, однак спільної мови зі стоматологами він не зміг знайти.
Лікарі запевняють, що й надалі будуть відстоювати свої права.
Нагадаємо, 9 лютого депутати Львівської міськради проголосували за ліквідацію комунальних стоматологічних поліклінік з подальшим їх перепрофілюванням у прибуткові комунальні підприємства. Таке рішення обурило стоматологів, які пікетували Ратушу. Вони вимагали, щоб комунальні стоматологічні поліклініки не закривали.