Львовские стоматологи вышли на пикет

Причина пикета — невыполнение Львовским горсоветом решения президентской службы о прекращении ликвидации городских коммунальных стоматологических поликлиник.

“Эта реформа просто уничтожает стоматологию в нашем городе. Мы остаемся без помещений, однако людей нужно лечить. Городские чиновники нас просто не слышат. Они с нами даже не советуются”, — рассказала врач-стоматолог Оксана Петрунь.

К пикетчикам вышел главный медик Львова Владимир Зуб, однако общий язык со стоматологами он не смог найти.

Врачи уверяют, что и в дальнейшем будут отстаивать свои права.

Напомним, 9 февраля депутаты Львовского горсовета проголосовали за ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник с последующим их перепрофилированием в прибыльные коммунальные предприятия. Такое решение возмутило стоматологов, они пикетировали Ратушу. Врачи требовали, чтобы коммунальные стоматологические поликлиники не закрывали.