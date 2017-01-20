Львівські правоохоронці затримали нафтовикрадачів із 34 тоннами краденої нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Восьмеро мешканців Полтавської та Львівської областей організували злочинну групу, до якої входив колишній начальник карного розшуку. Зловмисники крали нафтопродукти з магістрального нафтопроводу на Рівненщині, передає УНН з посиланням на ГУ Нацполіції України.
Так, правоохоронці вилучили близько 34 тонн крадених нафтопродуктів.
За даними департаменту захисту економіки Національної поліції України, злочинна група зробила незаконну врізку до магістрального нафтопродуктопроводу поблизу с. Іванівка Рівненської області.
У смт. Млинів Рівненської області була база, де викрадені нафтопродукти зберігались. У її приміщенні виявили вантажівку із 16 тоннами нафтовиробів.
"Аби з'єднати нафтопровід з базою, злочинці проклали відвід довжиною 4 кілометри і глибиною півметра", - йдеться у повідомленні.
До складу злочинної групи входив колишній керівник відділу карного розшуку одного з райвідділів Рівненської області.
"Організатором був 31-річний мешканець Полтавщини. Зловмисників затримували працівники управління захисту економіки у Львівській області, бійці спецпідрозділу КОРД Національної поліції України та працівники військової прокуратури Західного регіону України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.
Нараз встановлюється мережа збуту викрадених нафтопродуктів, інші місця зберігання. Крім того, встановлюються особи, що можуть входити до складу групи та були причетними до скоєння кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНН, за словами експерта паливного ринку Г.Рябцева, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.