Львовские правоохранители задержали нефтеворов с 34 тоннами краденой нефти

ukru
15:33 • 59672 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 89078 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101593 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 123453 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109568 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118396 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129213 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139976 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144358 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132271 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 100627 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107980 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 118419 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100935 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 75971 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 59672 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 42124 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 75971 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 123453 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133969 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142406 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147532 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146244 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149771 просмотра
Актуальное
Львовские правоохранители задержали нефтеворов с 34 тоннами краденой нефти

Львовские правоохранители задержали нефтеворов с 34 тоннами краденой нефти

Киев • УНН

 • 11266 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Восемь жителей Полтавской и Львовской областей организовали преступную группу, в которую входил бывший начальник уголовного розыска. Злоумышленники воровали нефтепродукты из магистрального нефтепровода в Ровенской области, передает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Так, правоохранители изъяли около 34 тонн краденых нефтепродуктов.

По данным департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, преступная группа сделала незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод вблизи с. Ивановка Ровенской области.

В пгт. Мельниц Ровенской области была база, где похищенные нефтепродукты хранились. В ее помещении обнаружили грузовик с 16 тоннами нефтепродуктов.

"Чтобы соединить нефтепровод с базой, преступники проложили отвод длиной 4 километра и глубиной полметра", - говорится в сообщении.

В состав преступной группы входил бывший руководитель отдела уголовного розыска одного из райотделов Ровенской области.

"Организатором был 31-летний житель Полтавской области. Злоумышленники задерживали сотрудники управления защиты экономики во Львовской области, бойцы спецподразделения КОРД Национальной полиции Украины и работники военной прокуратуры Западного региона Украины", - говорится в сообщении.

Следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Сейчас устанавливается сеть сбыта похищенных нефтепродуктов, другие места хранения. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут входить в состав группы и были причастны к совершению уголовного преступления.

Как сообщал УНН, по словам эксперта топливного рынка Г.Рябцева, подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы