Львовские правоохранители задержали нефтеворов с 34 тоннами краденой нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Восемь жителей Полтавской и Львовской областей организовали преступную группу, в которую входил бывший начальник уголовного розыска. Злоумышленники воровали нефтепродукты из магистрального нефтепровода в Ровенской области, передает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
Так, правоохранители изъяли около 34 тонн краденых нефтепродуктов.
По данным департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, преступная группа сделала незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод вблизи с. Ивановка Ровенской области.
В пгт. Мельниц Ровенской области была база, где похищенные нефтепродукты хранились. В ее помещении обнаружили грузовик с 16 тоннами нефтепродуктов.
"Чтобы соединить нефтепровод с базой, преступники проложили отвод длиной 4 километра и глубиной полметра", - говорится в сообщении.
В состав преступной группы входил бывший руководитель отдела уголовного розыска одного из райотделов Ровенской области.
"Организатором был 31-летний житель Полтавской области. Злоумышленники задерживали сотрудники управления защиты экономики во Львовской области, бойцы спецподразделения КОРД Национальной полиции Украины и работники военной прокуратуры Западного региона Украины", - говорится в сообщении.
Следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.
Сейчас устанавливается сеть сбыта похищенных нефтепродуктов, другие места хранения. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут входить в состав группы и были причастны к совершению уголовного преступления.
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