Львівські поліцейські затримали пяного водія рейсового автобусу за кермом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Львівські патрульні затримали нетверезого водія маршрутки “Львів-Черляни”, який перевозив 30 пасажирів. Про це проінформували у прес-службі патрульної поліції Львова, повідомляє УНН.
“Близько 21:00 14 січня патрульні отримали виклик від чоловіка про нетверезого водія маршрутки. Заявник вийшов з автобуса щойно зрозумів, що водій у стані сп’яніння. Рейсовий автобус їхав у Черляни зі Львова. Патрульні зупинили його. В салоні було орієнтовно 30 пасажирів, з них 6 — діти”, — повідомили поліцейські.
Після зупинки маршрутки водія попросили пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Виявилося, що чоловік дійсно нетверезий — перевірка на драгері показала результат 2,48 проміле при нормі 0,2. У підсумку, на водія склали протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, стали відомі подробиці зіткнення автобуса з туристами із фурою на Львівщині.