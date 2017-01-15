Львовские полицейские задержали пьяного водителя рейсового автобуса за рулем
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Львовские патрульные задержали нетрезвого водителя маршрутки "Львов-Черляны", который перевозил 30 пассажиров. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Львова, сообщает УНН.
"Около 21:00 14 января патрульные получили вызов от мужчины о нетрезвом водителе маршрутки. Заявитель вышел из автобуса как только понял, что водитель в состоянии опьянения. Рейсовый автобус ехал в Черляны из Львова. Патрульные остановили его. В салоне было ориентировочно 30 пассажиров, из них 6 - дети", - сообщили полицейские.
После остановки маршрутки водителя попросили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что человек действительно нетрезв - проверка на драгер показала результат 2,48 промилле при норме 0,2. В итоге, на водителя составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Напомним, как сообщал УНН, стали известны подробности столкновения автобуса с туристами с фурой во Львовской области.