Львівське сміття виявили на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Бережанщині у Тернопільскій області виявили дві фури сміття. Найбільш ймовірно, що воно – зі Львова, за словами голови Бережанської райдержадміністрації Володимира Петровського. Про це проінформували у прес-службі Тернопольської ОДА, повідомляє УНН.
“Сьогодні вночі о 3.30 год. на Павлівське сміттєзвалище було завезено 2 фури сміття зі Львова (про це свідчить багато різноманітних чеків, учнівських зошитів з прив’язкою до м. Львова). На даний час по даному факту працює група працівників Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. З Тернополя виїхали спеціалісти державної екологічної інспекції”, — повідомив В.Петровський.
Нагадаємо, під час засідання колегії обласної державної адміністрації 24 січня голова обласної державної адміністрації Степан Барна повідомив, що й раніше подібні випадки траплялися на території області: в Малашівцях та поблизу Зборова. В обидвох випадках в смітті виявили чеки з львівських магазинів. Відтак було доручено правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям.