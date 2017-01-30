Львовский мусор выявили в Тернопольской области

"Сегодня ночью в 3.30 ч. на Павловскую свалку завезли 2 фуры мусора из Львова (об этом свидетельствует большое количество различных чеков, ученических тетрадей с привязкой к г. Львову). В настоящее время по данному факту работает группа работников Бережанского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Из Тернополя выехали специалисты государственной экологической инспекции", - сообщил В.Петровский.

Напомним, во время заседания коллегии облгосадминистрации 24 января глава облгосадминистрации Степан Барна сообщил, что и ранее подобные случаи были на территории области: в Малашевцах и вблизи Зборова. В обоих случаях в мусоре обнаружили чеки из львовских магазинов. Поэтому было поручено правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Как сообщал УНН, В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором.