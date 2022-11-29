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Львівська облрада закликала ВР заборонити діяльність УПЦ МП

Львівська облрада закликала ВР заборонити діяльність УПЦ МП

Київ • УНН

 • 810474 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Львівська обласна рада звернулася до Верховної Ради із закликом заборонити діяльність української православної церкви московського патріархату. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Львівської облради.

Цитата

"Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 29 листопада, під час сесійного засідання прийняли рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського патріархату) на території Львівської області", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, депутати звернулися до Верховної Ради щодо внесення відповідних законодавчих змін для заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП.

Крім того, облрада порадила органам місцевого самоврядування сприяти зміні підлеглості громад УПЦ МП.

Також депутати звернулися до правоохоронців та сил територіальної оборони ЗСУ щодо забезпечення збереження майна та культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

Нагадаємо

Служба безпеки України під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф.

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