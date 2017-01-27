Львів витратив на перевезення сміття в інші регіони України близько 100 млн грн – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Львів витратив близько 100 млн грн на перевезення сміття в інші регіони України. Про це він сказав під час наради обласної комісії у Львові з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Глава уряду зазначив, що за наявною інформацією, витрачено близько 100 млн грн на перевезення сміття по усій країні.
"Наше завдання - допомогти людям не залишитися в біді і не створити біди іншим територіальним громадам України", - зазначив В.Гройсман.
Прем'єр-міністр зазначив, що завдяки фінансовій децентралізації бюджет розвитку Львова у 2017 році становить 1 млрд 800 млн. Частину цих коштів можливо направити на вирішення проблеми поводження з відходами.
Як повідомляв УНН, за словам В.Гройсмана, Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу.