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Львів витратив на перевезення сміття в інші регіони України близько 100 млн грн – В.Гройсман

Львів витратив на перевезення сміття в інші регіони України близько 100 млн грн – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 7811 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Львів витратив близько 100 млн грн на перевезення сміття в інші регіони України. Про це він сказав під час наради обласної комісії у Львові з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Глава уряду зазначив, що за наявною інформацією, витрачено близько 100 млн грн на перевезення сміття по усій країні.
"Наше завдання - допомогти людям не залишитися в біді і не створити біди іншим територіальним громадам України", - зазначив В.Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що завдяки фінансовій децентралізації бюджет розвитку Львова у 2017 році становить 1 млрд 800 млн. Частину цих коштів можливо направити на вирішення проблеми поводження з відходами.

Як повідомляв УНН, за словам В.Гройсмана, Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу.

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