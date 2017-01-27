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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Львов потратил на перевозку мусора в другие регионы Украины около 100 млн грн - В.Гройсман

Львов потратил на перевозку мусора в другие регионы Украины около 100 млн грн - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 7811 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львов потратил около 100 млн грн на перевозку мусора в другие регионы Украины. Об этом он сказал во время совещания областной комиссии во Львове по чрезвычайным ситуациям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Глава правительства отметил, что по имеющейся информации, потрачено около 100 млн грн на перевозку мусора по всей стране. "Наша задача - помочь людям не остаться в беде и не создать беды другим территориальным общинам Украины", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр отметил, что благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1 млрд 800 млн. Часть этих средств возможно направить на решение проблемы обращения с отходами.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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