Львов потратил на перевозку мусора в другие регионы Украины около 100 млн грн - В.Гройсман

Глава правительства отметил, что по имеющейся информации, потрачено около 100 млн грн на перевозку мусора по всей стране. "Наша задача - помочь людям не остаться в беде и не создать беды другим территориальным общинам Украины", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр отметил, что благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1 млрд 800 млн. Часть этих средств возможно направить на решение проблемы обращения с отходами.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.