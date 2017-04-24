“Луцькавтодор-Сервіс” намагається стягнути 30 млн грн з бюджету за невиконаний ремонт доріг - активісти

О.Станько зауважив, що “Луцькавтодор-Сервіс” в 2013 році не повністю виконав ремонт доріг.

"Було покладено перший шар дороги і 50% другого. Про третій – взагалі забули. Як наслідок, стан дороги погіршився дуже швидко. На сьогодні на ділянці, де проводились роботи, вже є значні пошкодження та руйнування покриття, що вказує на неякісну роботу без дотримання технології та незавершені процеси ремонту.

Наш автодор не підписав актів виконаних робіт. Проте, ТОВ “Луцькавтодор-Cервіс” подав на них до суду для того, аби отримати кошти за начебто проведені роботи", - розповів він.

Він також наголосив, що судова експертиза підтвердила, що роботи не були виконані, однак цей факт не завадив суду винести рішення на користь “Луцькавтодор-Сервіс” і суд присудив сплатити компанії близько 23 млн грн за роботи та 10 млн грн за відтермінування виплат.

"Здавалося б, суд має захистити кошти платників податків від посягання “ділків”. Була призначена експертиза, яка підтверджує правоту Служби. Проте, під час слухання справи, суддя не взяла до уваги висновки судових експертів і вирішила, що автодор має не лише заплатити за поганий ремонт, а й викласти 10 мільйонів штрафу за невчасну виплату", - зауважив голова тернопільського підрозділу ГО “Ідея нації” О.Станько.

Як відомо, “Луцькавтодор- Сервіс” входить до групи компаній “Lad Group”, яку ЗМІ пов’язують з колишнім керівником Служби автомобільних доріг Волинської області Юрієм Ольховим.