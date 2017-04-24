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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24116 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87190 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112277 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110787 просмотра

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"Луцкавтодор-Сервис" пытается взыскать 30 млн грн с бюджета за невыполненный ремонт дорог - активисты

"Луцкавтодор-Сервис" пытается взыскать 30 млн грн с бюджета за невыполненный ремонт дорог - активисты

Киев  •  УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Компания "Луцкавтодор-Сервис" через суд требует от облавтодора около 30 млн грн бюджетных средств за невыполненный с 2013 года ремонт дорог. Об этом в комментарии УНН сказал председатель тернопольского подразделения ОО "Идея нации" Алексей Станько.

О.Станько заметил, что "Луцкавтодор-Сервис" в 2013 году полностью не выполнил ремонт дорог.

"Было положено первый слой дороги и 50% второго. О третьем - вообще забыли. Как следствие, состояние дороги ухудшилось очень быстро. В настоящее время на участке, где проводились работы, уже есть значительные повреждения и разрушения покрытия, указывает на некачественную работу без соблюдения технологии и незавершенные процессы ремонта.

Наш автодор не подписал акты выполненных работ. Однако, ООО "Луцкавтодор-Cервис" подал на них в суд для того, чтобы получить средства за якобы проведенные работы", - рассказал он.

Он также отметил, что судебная экспертиза подтвердила, что работы не были выполнены, однако этот факт не помешал суду вынести решение в пользу "Луцкавтодор-Сервис" и суд приговорил оплатить компании около 23 млн грн за работы и 10 млн грн за отсрочку выплат.

"Казалось бы, суд должен защитить средства налогоплательщиков от посягательств "дельцов". Была назначена экспертиза, которая подтверждает правоту Службы. Однако, во время слушания дела, судья не приняла во внимание выводы судебных экспертов и решила, что автодор имеет не только заплатить за плохой ремонт, но и выложить 10 млн штрафа за несвоевременную выплату", - отметил председатель тернопольского подразделения ОО "Идея нации" О.Станько.

Как известно, " Луцькавтодор- Сервис " входит в группу компаний "Lad Group", которую СМИ связывают с бывшим руководителем Службы автомобильных дорог Волынской области Юрием Ольховой.

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