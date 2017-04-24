"Луцкавтодор-Сервис" пытается взыскать 30 млн грн с бюджета за невыполненный ремонт дорог - активисты

О.Станько заметил, что "Луцкавтодор-Сервис" в 2013 году полностью не выполнил ремонт дорог.

"Было положено первый слой дороги и 50% второго. О третьем - вообще забыли. Как следствие, состояние дороги ухудшилось очень быстро. В настоящее время на участке, где проводились работы, уже есть значительные повреждения и разрушения покрытия, указывает на некачественную работу без соблюдения технологии и незавершенные процессы ремонта.

Наш автодор не подписал акты выполненных работ. Однако, ООО "Луцкавтодор-Cервис" подал на них в суд для того, чтобы получить средства за якобы проведенные работы", - рассказал он.

Он также отметил, что судебная экспертиза подтвердила, что работы не были выполнены, однако этот факт не помешал суду вынести решение в пользу "Луцкавтодор-Сервис" и суд приговорил оплатить компании около 23 млн грн за работы и 10 млн грн за отсрочку выплат.

"Казалось бы, суд должен защитить средства налогоплательщиков от посягательств "дельцов". Была назначена экспертиза, которая подтверждает правоту Службы. Однако, во время слушания дела, судья не приняла во внимание выводы судебных экспертов и решила, что автодор имеет не только заплатить за плохой ремонт, но и выложить 10 млн штрафа за несвоевременную выплату", - отметил председатель тернопольского подразделения ОО "Идея нации" О.Станько.

Как известно, " Луцькавтодор- Сервис " входит в группу компаний "Lad Group", которую СМИ связывают с бывшим руководителем Службы автомобильных дорог Волынской области Юрием Ольховой.