Луцьк відновив опалення шкіл, садочків і лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відучора у Луцьку відновили постачання тепла в садочки, школи та лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі міської ради.
Там уточнили, що опалювати житлові будинки не будуть.
“Для подачі тепла в будинки необхідно 2-3 дні підготовчих робіт. Поки подамо тепло, похолодання мине”, — зазначили у мерії.
Як повідомляв УНН, відучора опалення соціальних закладів відновили в Рівному. Скільки триватиме вимушений опалювальний сезон, поки невідомо. Вночі температура повітря в Рівному три доби опускається до 1-3 градусів тепла.
Також опалення відновили і в деяких інших містах, зокрема у Львові. Станом на 18 квітня, подачу опалення відновили до усіх споживачів ЛМКП “Львівтеплоенерго”: опалення отримують 1 624 споживача, а гарячу воду — 1 115 споживачів.