Луцк восстановил отопление в школах, садиках и больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Со вчерашнего дня в Луцке возобновили поставки тепла в садики, школы и больницы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
Там уточнили, что отапливать жилые дома не будут.
“Для подачи тепла в дома необходимо 2-3 дня подготовительных работ. Пока подадим тепло, похолодание пройдет”, — отметили в мэрии.
Как сообщал УНН, со вчерашнего дня отопление социальных учреждений восстановили в Ровно. Сколько продлится вынужденный отопительный сезон, пока неизвестно. Ночью температура воздуха в Ровно трое суток опускается до 1-3 градусов тепла.
Также отопление восстановили и в других городах, в частности во Львове. По состоянию на 18 апреля, подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.