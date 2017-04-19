Луцк восстановил отопление в школах, садиках и больницах

Там уточнили, что отапливать жилые дома не будут.

“Для подачи тепла в дома необходимо 2-3 дня подготовительных работ. Пока подадим тепло, похолодание пройдет”, — отметили в мэрии.

Как сообщал УНН, со вчерашнего дня отопление социальных учреждений восстановили в Ровно. Сколько продлится вынужденный отопительный сезон, пока неизвестно. Ночью температура воздуха в Ровно трое суток опускается до 1-3 градусов тепла.

Также отопление восстановили и в других городах, в частности во Львове. По состоянию на 18 апреля, подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.