Луценко заявив, що лобіював призначення Коломойського головою Дніпропетровської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лобіював призначення бізнесмена Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Про це він повідомив під час ітерв’ю українським телеканалам, передає кореспондент УНН.
Він вважає, що призначення Ігоря Коломойського мало засвідчити співпрацю “бізнесу та нової влади” та сприяти стабілізації ситуації в регіоні.
“Я був тією людиною, яка лобіювала призначення Коломойського”, — зазначив генпрокурор.
Нагадаємо, що Коломойський у 2014 році очолював Дніпропетровську ОДА, але подав у відставку.
Як повідомляв УНН, суд заборонив збирати та розповсюджувати інформацію про Коломойського.