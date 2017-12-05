Луценко запевнив, що суд над Саакашвілі буде чесним
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрії Луценко запевняє, що майбутній суд над екс-губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі буде чесним. Про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, передає кореспондет УНН.
“Я гарантую, що всі судові процеси над Міхеілом Саакашвілі будуть відкриті, з дотриманням всіх процедур”, — запевнив Луценко.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.