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Луценко запевнив, що суд над Саакашвілі буде чесним

Луценко запевнив, що суд над Саакашвілі буде чесним

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрії Луценко запевняє, що майбутній суд над екс-губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі буде чесним. Про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, передає кореспондет УНН.

“Я гарантую, що всі судові процеси над Міхеілом Саакашвілі будуть відкриті, з дотриманням всіх процедур”, — запевнив Луценко.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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