Луценко заверил, что суд над Саакашвили будет честным
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрии Луценко уверяет, что будущий суд над экс-губернатором Одесской области Саакашвили будет честным. Об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, передает кореспондет УНН.
"Я гарантирую, что все судебные процессы над Саакашвили будут открыты, с соблюдением всех процедур", - заверил Луценко.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.