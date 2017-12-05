Луценко заверил, что суд над Саакашвили будет честным

"Я гарантирую, что все судебные процессы над Саакашвили будут открыты, с соблюдением всех процедур", - заверил Луценко.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.