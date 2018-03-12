Луценко запевнив, що не висловлював намірів стати Прем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не висловлював намірів стати Прем'єр-міністром. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає УНН.
“Ні, я не висловлював такого бажання, бо я Генеральний прокурор”, — сказав Луценко, відповідаючи на запитання про те, чи висловлював він бажання стати Прем’єром.
При цьому він зазначив, що раніше були наміри стати київським міським головою. “Їх (наміри — ред.) перебила угода Петра Порошенка і Віталія Кличка у Відні. Принаймні домовленість, скажемо так”, — уточнив він.
Проте, за словами Луценка, він не є людиною, яка через свої амбіції буде ламати правильні, з європейської точки зору, політичні кроки. “Тому я не балотувався. Хоча, чесно кажучи, мав такі наміри. Мав інші наміри, але на цей момент я концентруюся на роботі Генпрокурора. Тим більше, що Прем’єр-міністр у нас є — це Володимир Гройсман, з яким я достатньо дружньо комунікую”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу ZIK заявив про те, що є дуже багато доказів щодо Рубана.