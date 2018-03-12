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Луценко заверил, что не высказывал намерений стать премьером

Луценко заверил, что не высказывал намерений стать премьером

Киев  •  УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не высказывал намерений стать премьер-министром. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, передает УНН.

“Нет, я не высказывал такого желания, я Генеральный прокурор”, — сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, высказывал он желание стать премьером.

При этом он отметил, что ранее были намерения стать киевским городским головой. “Их (намерения — ред.) перебило соглашение Петра Порошенко и Виталия Кличко в Вене. По крайней мере договоренность, скажем так”, — уточнил он.

Однако, по словам Луценко, он не является человеком, который через свои амбиции будет ломать правильные, с европейской точки зрения, политические шаги. “Поэтому я не баллотировался. Хотя, честно говоря, были такие намерения. Были другие намерения, но в данный момент я концентрируюсь на работе Генпрокурора. Тем более, что премьер-министр у нас есть — это Владимир Гройсман, с которым я достаточно дружески общаюсь”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK заявил о том, что есть очень много доказательств относительно Рубана.

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