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Луценко закликав Саакашвілі завтра вранці прийти до СБУ для вручення підозри

Луценко закликав Саакашвілі завтра вранці прийти до СБУ для вручення підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі завтра о 9:00 прийти до слідчого Служби безпеки України для вручення повідомлення про підозру. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

“Я залишаюся на позиції законності і гуманізму і жодних силових акцій з пролиття крові, якого бажають вже декілька місяців організатори цього шабашу, ми будемо старатися не допускати. Але через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоби апатрид Міхеіл Саакашвілі,я кий, очевидно пов’язаний фінансовими оборудками з олігархами, в тому числі, з Москви, постав перед слідчим для пред’явлення підозри, а потім перед судом, де прокуратура буде клопотати йому домашній арешт”, — наголосив він.

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Хоча, за словами Луценка, після сьогоднішньої втечі “такий м’який запобіжний захід стає під сумнів”.

“Тим не менше, будучи людиною, яка дбає про спокій в Україні, вважаю, що прихід до слідчого СБУ завтра з 9:00 на вулиці Воровського особисто Саакашвілі позбавить країну від зайвих потрясінь. Закликаю Саакашвілі проявити хоча би раз чоловічу мужність і відповідальність за свої слова, припини брехню, поливання брудом, стикання українців між собою і прийти до слідчого української держави для отримання в законний спосіб процесуальних документів”, — підкреслив Генпрокурор.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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