Луценко закликав Саакашвілі завтра вранці прийти до СБУ для вручення підозри

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі завтра о 9:00 прийти до слідчого Служби безпеки України для вручення повідомлення про підозру. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.