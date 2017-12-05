Луценко призвал Саакашвили завтра утром прийти в СБУ для вручения подозрения

"Я остаюсь на позиции законности и гуманизма и никаких силовых акций с пролитием крови, которого хотят уже несколько месяцев организаторы этого шабаша, мы будем стараться не допускать. Но через 24 часа, вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили, который, очевидно связан финансовыми сделками с олигархами, в том числе, из Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а затем перед судом, где прокуратура будет ходатайствовать ему домашний арест", - подчеркнул он.

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Хотя, по словам Луценко, после сегодняшнего побега "такая мягкая мера пресечения становится под сомнение".

"Тем не менее, будучи человеком, который заботится о спокойствии в Украине, считаю, что приход к следователю СБУ завтра с 9:00 на улице Воровского лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить хотя бы раз мужскую мужество и ответственность за свои слова, прекрати ложь, поливание грязью, соприкосновения украинцев между собой и прийти к следователю украинского государства для получения законно процессуальных документов", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.