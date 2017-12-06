Луценко вважає, що Ситника слід притягнути до кримінальної відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що директора НАБУ Артема Ситника буде притягнуто до кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльністю агентів НАБУ та у зв'язку з можливою наявністю контрабандою апаратури у бюро. Про це він заявив, виступаючи на пленарному засіданні, передає кореспондент УНН.
"Кримінальна відповідальність за вже допущені помилки, на жаль, буде. Перш за все - для керівника Національного антикорупційного бюро", - зазначив Ю.Луценко.
Він пропонує внести зміни до законодавства і дозволити набирати агентів НАБУ без конкурсу.
Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.