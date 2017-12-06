Луценко считает, что Сытника следует привлечь к уголовной ответственности

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 78617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 52885 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107444 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108880 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127232 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105733 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113104 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117374 просмотра

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Луценко считает, что Сытника следует привлечь к уголовной ответственности

Луценко считает, что Сытника следует привлечь к уголовной ответственности

Киев  •  УНН

 • 11694 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что директор НАБУ Артема Сытника будет привлечен к уголовной ответственности в связи с деятельностью агентов НАБУ и в связи с возможным наличием контрабандой аппаратуры в бюро. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании, передает корреспондент УНН.

"Уголовная ответственность за уже допущенные ошибки, к сожалению, будет. Прежде всего - для руководителя Национального антикоррупционного бюро", - отметил Ю.Луценко.

Он предлагает внести изменения в законодательство и позволить набирать агентов НАБУ без конкурса.

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

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