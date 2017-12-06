Луценко считает, что Сытника следует привлечь к уголовной ответственности

"Уголовная ответственность за уже допущенные ошибки, к сожалению, будет. Прежде всего - для руководителя Национального антикоррупционного бюро", - отметил Ю.Луценко.

Он предлагает внести изменения в законодательство и позволить набирать агентов НАБУ без конкурса.

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.