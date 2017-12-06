Луценко считает, что Сытника следует привлечь к уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что директор НАБУ Артема Сытника будет привлечен к уголовной ответственности в связи с деятельностью агентов НАБУ и в связи с возможным наличием контрабандой аппаратуры в бюро. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании, передает корреспондент УНН.
"Уголовная ответственность за уже допущенные ошибки, к сожалению, будет. Прежде всего - для руководителя Национального антикоррупционного бюро", - отметил Ю.Луценко.
Он предлагает внести изменения в законодательство и позволить набирать агентов НАБУ без конкурса.
Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.